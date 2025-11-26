На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кая Каллас призвала «ограничить» армию России и ее бюджет

Alessandro Di Meo/Global Look Press

Российскую армию и военный бюджет РФ нужно «ограничить» в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине. С таким предложением, передает агентство Reuters, выступила глава евродипломатии Кая Каллас.

«Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны ограничить армию России, а также ее военный бюджет», — сказала она.

По ее словам, любое мирное решение конфликта должно подразумевать уступки со стороны России.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине является приоритетом для Москвы, однако в случае «пробуксовок» в переговорах Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках спецоперации.

На этом фоне CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл детали телефонных разговоров России и США.

Переговоры о мире на Украине
