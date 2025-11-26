В офисе Зеленского раскрыли подробности «правок» плана Трампа по Украине

Часть пунктов плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине объединили с другими. Об этом газете La Repubblica заявил советник руководителя офиса Владимира Зеленского Александр Бевз.

«Мы действительно сократили количество пунктов, потому что некоторые из них были лишними, и мы их объединили», — отметил он.

По словам советника, стороны продолжают обсуждение пунктов плана Соединенных Штатов.

26 ноября телеканал CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

