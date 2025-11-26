На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рябков не исключил, что Россия продолжит добиваться своих целей в рамках СВО

Рябков: ни о каких уступках России по Украине речи не идет
Станислав Красильников/РИА Новости

Дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине является приоритетом для Москвы, однако в случае «пробуксовок» в переговорах Россия продолжит добиваться поставленных целей в рамках спецоперации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что в переговорах по Украине речи не идет о каких-либо уступках со стороны Москвы.

На этом фоне CNN сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО.

Ранее Ушаков раскрыл детали телефонных разговоров России и США.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
