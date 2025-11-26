Ушаков раскрыл детали телефонных разговоров России и США

Контакты РФ и США могут вестись как по специальным, закрытым каналам связи, так и по обычным, например, в мессенджере WhatsApp (Компания Meta Platforms Inc.* признана экстремистской организацией). Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью «Коммерсанту».

Представитель Кремля заявил, что когда переговоры происходят по закрытым каналам связи, утечек информации практически не бывает, если только какая-то сторона специально их не допустит.

«А бывают некоторые разговоры по WhatsApp, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать», — добавил Ушаков.

При этом он отметил, что обычно ни одна из сторон не заинтересована «сливать» данные разговора, поскольку с таким партнером больше не захотят сотрудничать. Ушаков подчеркнул, что это будет бездоверительный разговор, «и он обречен».

26 ноября Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» СМИ закрытых разговоров с иностранными политиками. Он рассказал, что часто разговаривает со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, но содержание этих контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

Также Ушаков подчеркнул, что некоторые утечки в СМИ носят фейковый характер, другие он отказался комментировать.

Ранее Трамп прокомментировал слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова.