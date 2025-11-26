Советник Зеленского: Украина не причастна к «сливу» разговора Уиткоффа и Ушакова

Украина не имеет отношения к утечке разговора спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с помощником президента РФ Юрием Ушаковым по урегулированию конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Отдельно — история с неформальными контактами, записями разговоров, утечками. Очевидно, что эти сюжеты будут влиять прежде всего на внутреннюю политику, внутренние дискуссии в разных странах, в частности в США. Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения», — написал он.

Киев, по словам Подоляка, в переговорах с США по Украине действует «в рамках партнерских договоренностей», с прозрачной логикой и «абсолютно понятными для наших союзников красными линиями».

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в октябре предложил российской стороне совместно поработать над планом по урегулированию конфликта на Украине, похожим на тот, что был разработан для Газы, утверждает Bloomberg. По его данным, такую идею чиновник высказал в разговоре с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который состоялся 14 октября. Затем этот вопрос якобы обсудили Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, который предложил неофициально передать Вашингтону российский вариант документа. Дмитриев назвал публикацию фейком, Ушаков заявил, что разговоры «кто-то сливает, кто-то подслушивает», однако делает это не Россия. Что о беседах говорят в США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее советник Зеленского подключил учетную запись в X через российский App Store.