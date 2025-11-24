На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Учетная запись советника Зеленского подключена через российский AppStore

Советник Зеленского Подоляк зарегистрирован в X через российский App Store
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

Учетная запись советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка в социальной сети X была зарегистрирована через приложение, установленное из российского AppStore. Об этом свидетельствуют данные платформы.

«Подключено через: Russian Federation AppStore», — указано в профиле украинского чиновника в разделе «Об этом аккаунте».

Аналогичная пометка присутствует на странице начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, хотя в описании отмечено, что это неофициальная страница.

До этого администрация X сообщала о введении новой функции «Об этом аккаунте», которая позволяет пользователям видеть страну регистрации учетной записи и способ подключения. Обновление было реализовано после приобретения платформы Илоном Маском.

13 ноября Подоляк заявил, что коррупция на Украине якобы связана с долгосрочными действиями Кремля по сохранению влияния на страну. Чиновник прокомментировал расследование коррупционной схемы в энергетике, назвав его логическим продолжением прошлого. При этом Подоляк не представил каких-либо доказательств своей версии.

Ранее Илон Маск начал продавать пользовательские имена в X.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами