Учетная запись советника Зеленского подключена через российский AppStore

Учетная запись советника офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка в социальной сети X была зарегистрирована через приложение, установленное из российского AppStore. Об этом свидетельствуют данные платформы.

«Подключено через: Russian Federation AppStore», — указано в профиле украинского чиновника в разделе «Об этом аккаунте».

Аналогичная пометка присутствует на странице начальника Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, хотя в описании отмечено, что это неофициальная страница.

До этого администрация X сообщала о введении новой функции «Об этом аккаунте», которая позволяет пользователям видеть страну регистрации учетной записи и способ подключения. Обновление было реализовано после приобретения платформы Илоном Маском.

13 ноября Подоляк заявил, что коррупция на Украине якобы связана с долгосрочными действиями Кремля по сохранению влияния на страну. Чиновник прокомментировал расследование коррупционной схемы в энергетике, назвав его логическим продолжением прошлого. При этом Подоляк не представил каких-либо доказательств своей версии.

Ранее Илон Маск начал продавать пользовательские имена в X.