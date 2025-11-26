Арестович заявил, что Украина столкнется со «второй осадой Киева»

Арестович: ВСУ могут закончиться физически, и тогда будет вторая осада Киева

Украинская армия на фоне проблем на фронте может «закончиться физически», поэтому нельзя исключать «вторую осаду Киева» войсками России. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович.

«Продолжаться эта история (переговоры. — «Газета.Ru») может еще довольно долго — вплоть до второй осады Киева, в случае, если значительная часть ВСУ физически закончится», — отметил он.

По мнению бывшего советника офиса Зеленского, если президент США Дональд Трамп не достигнет «быстрого мира», он продолжит тактику «двойного ультиматума»: новые санкции против России и давление на Киев с помощью раскрытия новых коррупционных схем руководства Украины.

Как добавил Арестович, ослабление или прекращение боевых действий на Украине сейчас возможно, но состояние «конца войны» — еще очень нескоро.

В конце ноября Арестович заявлял, что Украину ждет «что-то очень похожее на революцию» на фоне коррупционного скандала в стране и проблем на фронте.

