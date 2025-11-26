На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол РФ призвал власти Молдавии прекратить дипломатические демарши

Посол России Озеров призвал Молдавию вернуться к прагматичному диалогу
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Посол России в Кишиневе Олег Озеров выступил с обращением к властям Молдавии, призвав прекратить дипломатические демарши и вернуться к конструктивному диалогу. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат 26 ноября был вызван в молдавский МИД в связи с приземлившимся на территории Молдавии беспилотником. После посещения министерства Озеров заявил журналистам, что в вопросах с дронами должны разбираться специалисты, поэтому следует изменить логику отношений и «выйти из этого порочного круга заявлять протесты сразу же по совершении событий».

Посол отметил, что вокруг есть достаточно желающих испортить отношения России и Молдавии, которые и так находятся в самой низшей точке.

«Нам нужно, прежде всего, наладить конструктивный диалог, чтобы разобраться в истинных причинах того, что происходит», — добавил Озеров.

25 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотный летательный аппарат, который упал на крышу дома в Молдавии, был собран украинцами из обломков российской «Герберы».

Об обнаружении дрона до этого рассказала полиция Молдавии. По данным источника, беспилотник упал на дом сторожа в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый дрон самолетного типа.

Ранее в Молдавии сообщили, что страна находится на грани банкротства.

