Молдавия оказалась на грани банкротства и переживает глубокий кризис при правлении президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. Такое заявление сделал бывший президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что за годы правления ПДС совокупная инфляция достигла 66%, а экономика остается в состоянии комы. Молдавия стала единственной страной в регионе без экономического роста.

«Даже в Украине, где идет война, рост есть, а у нас его нет. Вместо поиска реальных решений власть занимается контрабандой оружия и участвует в финансовых пирамидах», — написал Додон.

Лидер социалистов напомнил о недавних скандалах с отставками правоохранителей, уличенных в финансовых махинациях, и о случае контрабанды оружия на молдавско-румынской границе. Он также подчеркнул, что Санду сохраняет поддержку только со стороны ЕС, который поощряет милитаризацию нейтральной Молдавии.

По словам Додона, международные партнеры, включая МВФ, утратили доверие к руководству страны, и только Брюссель продолжает поддерживать правящую партию, несмотря на антироссийский курс и внутренние проблемы.

Ранее минфин Молдавии призвал госучреждения экономить топливо.