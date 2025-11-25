На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России отметили странные детали падения дрона на дом в Молдавии

Mash: упавший в Молдавии дрон был собран украинцами из обломков «Герберы»
true
true
true
close
Telegram-канал Politia Republicii Moldova

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал на крышу дома в Молдавии, был собран украинцами из обломков российской «Герберы». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, для сборки дрона украинцы использовали обломки беспилотника, задействованного в атаке на энергообъекты в Харьковской области.

«По замыслу, все должно было выглядеть как беспрецедентный акт агрессии. Мол, российский беспилотник с дальностью полета всего 300 километров пролетел через всю Украину и вдарил по постройке», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что боевой дрон не смог пробить шифер на крыше и просто лег сверху.

Об обнаружении дрона несколькими часами ранее сообщила полиция Молдавии. По данным источника, БПЛА упал на дом сторожа в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый беспилотник самолетного типа.

Ранее появились подробности о дроне, найденном на крыше дома в Молдавии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами