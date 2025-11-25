В России отметили странные детали падения дрона на дом в Молдавии

Mash: упавший в Молдавии дрон был собран украинцами из обломков «Герберы»

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который упал на крышу дома в Молдавии, был собран украинцами из обломков российской «Герберы». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, для сборки дрона украинцы использовали обломки беспилотника, задействованного в атаке на энергообъекты в Харьковской области.

«По замыслу, все должно было выглядеть как беспрецедентный акт агрессии. Мол, российский беспилотник с дальностью полета всего 300 километров пролетел через всю Украину и вдарил по постройке», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что боевой дрон не смог пробить шифер на крыше и просто лег сверху.

Об обнаружении дрона несколькими часами ранее сообщила полиция Молдавии. По данным источника, БПЛА упал на дом сторожа в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть, расположенного на севере страны. На фотографии, опубликованной в сети, можно увидеть белый беспилотник самолетного типа.

