В Раде заявили о худшем моменте для переговоров по Украине

Депутат Рады Костенко: сейчас худшее время для переговоров по Украине

Текущий момент является наихудшим за все годы конфликта для ведения переговоров об урегулировании на Украине. Такое заявление сделал секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, слова которого передает Telegram-канал «Инсайдер UA».

По словам украинского парламентария, Киев в настоящее время находится в проигрышной позиции, что делает переговорный процесс особенно неблагоприятным для украинской стороны.

Несколькими часами ранее телеканал ABC News сообщил, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации журналистов, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед». Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

