На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК хочет обсудить с госсекретарем США замороженные активы России

Фон дер Ляйен намерена обсудить с Рубио экспроприацию замороженных активов РФ
true
true
true
close
vonderleyen/X

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции «коалиции желающих» выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Она поприветствовала участие Рубио в видеовстрече.

«Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов», — отметила глава ЕК.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни.

Утром 25 ноября газета Politico сообщила, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются провала идеи с кредитом Украине за счет российских активов из-за мирного плана США. Речь идет о «репарационном кредите», для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами