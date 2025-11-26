Глава ЕК хочет обсудить с госсекретарем США замороженные активы России

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на видеоконференции «коалиции желающих» выразила намерение обсудить с госсекретарем США Марко Рубио экспроприацию замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Она поприветствовала участие Рубио в видеовстрече.

«Центральным моментом является вопрос финансирования Украины, в том числе за счет замороженных российских суверенных активов», — отметила глава ЕК.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон по итогам совещания «коалиции желающих» заявил, что страны — члены Европейского союза (ЕС) примут решение об использовании замороженных российских активов в ближайшие дни.

Утром 25 ноября газета Politico сообщила, что некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются провала идеи с кредитом Украине за счет российских активов из-за мирного плана США. Речь идет о «репарационном кредите», для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии.

Ранее в Британии предупредили, что арест замороженных активов РФ подорвет доверие к ЕС.