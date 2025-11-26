На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США хотят освобождения более 100 заключенных в Белоруссии

Reuters: США и Белоруссия обсуждают возможное освобождение Минском заключенных
РИА Новости

Соединенные Штаты и Белоруссия ведут переговоры об освобождении белорусских заключенных. Об этом сообщило агентство Reuters.

Официальные лица США хотят добиться освобождения более 100 заключенных в рамках единой сделки, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, чтобы не разглашать секретные дипломатические переговоры, передает агентство. При этом источники агентства не уточнили, какие именно заключенные могут быть освобождены и когда это может произойти. Журналисты сообщили, что в Белом доме от комментариев отказались, также посольство Белоруссии в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

22 ноября пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила о том, что глава республики Александр Лукашенко выступает за нормализацию ситуации в регионе и налаживание контактов между всеми государствами, в том числе с США. Пресс-секретарь подчеркнула, что республика открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон.

До этого Лукашенко сообщил, что Белоруссия готова обсуждать с Соединенными Штатами договоренности в рамках глобальных сделок.

Ранее Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске.

