В Минске рассказали о развитии переговоров Белоруссии с США

Эйсмонт: переговоры Белоруссии с США находятся в активной фазе
РИА Новости

Переговоры Белоруссии с различными странами, в частности с США, находятся в активной фазе. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт, передает БелТА.

По ее словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко поступательно выступает за нормализацию ситуации в регионе, налаживание контактов между всеми государствами и решение всех спорных вопросов сугубо мирным путем.

Пресс-секретарь подчеркнула, что республика открыта к диалогу и готова рассматривать предложения всех заинтересованных сторон.

В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок. Он подчеркнул, что подход американского президента Дональда Трампа «все на все» Минск может обсуждать и с США, и с Европой, как и любая другая страна.

Ранее Лукашенко помиловал 31 украинца в рамках договоренностей с Трампом.

