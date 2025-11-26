В МИД России раскрыли последствия отвержения США предложений по ДСНВ

Если Соединенные Штаты Америки отвергнут предложения России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то ситуация в стратегической сфере резко обострится. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее (инициативу — «Газета.Ru») и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится, либо даже будет утрачена полностью», — сказал замминистра.

Рябков добавил, что, по мнению Москвы, ее предложения по ДСНВ отвечали бы интересам обеих сторон. Замглавы ведомства отметил, что инициатива позволила бы странам оценить текущую обстановку, а также определить готовность двигаться к возобновлению стратегического диалога.

В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться документа еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го, подчеркнул глава государства.

