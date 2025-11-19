Посол России усомнился в ответственности США из-за позиции по ядерным испытаниям

Попытки «напустить туман» по вопросу возобновления ядерных испытаний ставят под сомнение ответственность Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев в интервью газете «Коммерсантъ».

Дипломат отметил, что сегодня США настаивают на необходимости анализа российской инициативы по продлению действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год. Однако Вашингтон «напускает туман» по вопросу возобновления ядерных испытаний, подчеркнул посол.

«Напускание тумана вокруг важнейшего вопроса международной безопасности и стратегической стабильности не способствует взаимному доверию и заставляет сомневаться в ответственном подходе американской стороны», — сказал Дарчиев.

В этом же интервью посол заявил, что Соединенные Штаты до сих пор не прояснили свою позицию относительно возможного возобновления ядерных испытаний. При этом Россия сохраняет спокойствие в оценке американских заявлений, ссылаясь на наличие у нее современных образцов вооружений, добавил дипломат.

Ранее в США заявили о начале новой гонки вооружений.