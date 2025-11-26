Лукашенко предложил Путину провести переговоры в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска снова стать площадкой для переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщило агентство БелТА.

Он пригласил в Минск российского президента Владимира Путина.

«Если у вас будет желание вернуться в Минск снова, мы всегда готовы», — приводит слова белорусского президента агентство.

26 ноября Лукашенко и Путин встретились в Бишкеке. Встреча двух лидеро проходит в государственной резиденции «Ала-Арча».

15 ноября сообщалось, что Лукашенко и президент Путин провели телефонный разговор. Известно, что лидеры обсуждали развитие двусторонних отношений, вопросы обороны и безопасности, строительство нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце и ситуацию на границе Союзного государства. Эти темы они должны более подробно обсудить на встрече в Киргизии.

Ранее Лукашенко спрогнозировал скорое завершение украинского конфликта.