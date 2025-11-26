Образование излечит Донбасс и Новороссию от украинской дезинформации. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер, комментируя утвержденную президентом России Владимиром Путиным Стратегию государственной национальной политики до 2036 года.

«На мой взгляд, в школах и вузах нужно вводить дополнительные курсы, посвященные разоблачению тотальной лжи Украины. В них, возможно, стоит представить идеи, например, академика Петра Толочко, историка Олеся Бузины, а также некоторых других мыслителей, которые разоблачали преступное содержание бандеровской идеологии», — сказала Шеслер.

По ее словам, воссоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, с одной стороны, дало большой патриотический импульс, но с другой — в регионах еще заметны последствия антироссийской пропаганды. Избавление от них — комплексная и непростая задача, подчеркнула эксперт.

Стратегия вступает в силу с 1 января 2026 года. Документ направлен на координацию деятельности федеральных и региональных органов власти, а также на обеспечение их взаимодействия с институтами гражданского общества.

Основная цель — укрепление единства многонационального народа России и общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного и языкового многообразия.

Особое внимание в Стратегии уделяется интеграции в правовое и культурное пространство России новых субъектов — Донбасса и Новороссии. Для них предусмотрен комплекс дополнительных мер.

