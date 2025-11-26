На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц пожаловался, что Европу считают «пешкой»

Мерц: Европа – не пешка, а суверенный игрок на международной арене
Sodiq Adelakun/Reuters

Европа не является «пешкой» на международной арене, она – полноценный суверенный субъект. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает газета Politico.

«В этот судьбоносный момент для Украины, для Европы и для нашего альянса с Америкой я также хочу четко заявить, что решения по европейским делам могут приниматься только по согласованию с Европой. Европа - это не пешка, а суверенный субъект, преследующий свои собственные интересы и ценности», — подчеркнул он.

По словам главы немецкого кабмина, соглашение, заключенное между крупными державами без согласия Украины и без согласия европейцев, не обеспечит основу для подлинного прочного мира для Киева.

Федеральный канцлер Германии 26 ноября во время выступления в бундестаге обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Канцлер утверждает, что Россия могла бы закончить конфликт «за считанные минуты». Политик также пообещал поддерживать Киев «как можно дольше» и использовать для этого замороженные российские активы.

Ранее в США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса.

