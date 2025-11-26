Мерц призвал Путина понять, что он якобы не победит в конфликте на Украине

Федеральный канцлер Германии во время выступления в бундестаге обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Guardian.

Мерц заявил, что сохранение мира в Европе является главным принципом его правительства, а прекращение конфликта на Украине возможно лишь без условий «капитуляции» Киева. По его словам, «без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине».

Канцлер утверждает, что Россия могла бы закончить конфликт «за считанные минуты». Политик также пообещал поддерживать Киев «как можно дольше» и использовать для этого замороженные российские активы.

»[Президент Владимир] Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира,» – заявил Мерц.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса.