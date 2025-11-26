На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мерц обратился к Путину

Мерц призвал Путина понять, что он якобы не победит в конфликте на Украине
true
true
true
close
Sodiq Adelakun/Reuters

Федеральный канцлер Германии во время выступления в бундестаге обратился к президенту России Владимиру Путину по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает газета The Guardian.

Мерц заявил, что сохранение мира в Европе является главным принципом его правительства, а прекращение конфликта на Украине возможно лишь без условий «капитуляции» Киева. По его словам, «без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине».

Канцлер утверждает, что Россия могла бы закончить конфликт «за считанные минуты». Политик также пообещал поддерживать Киев «как можно дольше» и использовать для этого замороженные российские активы.

»[Президент Владимир] Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира,» – заявил Мерц.

До этого президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в США заявили об уверенности Путина в вопросе Донбасса.

