В МИД заявили о продолжающихся поставках оружия США Украине

Поставки вооружений и предоставление разведывательной информации Соединенными Штатами Украине продолжаются. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

Он напомнил, что в ходе встречи президентов РФ и США на Аляске в августе этого года был сформирован комплекс взаимопониманий, которые могли бы при определенных условиях сыграть роль фундамента для последующего всеобъемлющего политико-дипломатического урегулирования на Украине.

Но вместе с тем, по словам Рябкова, наблюдаются и противоположные данной тенденции шаги, продолжаются поставки Украине американских вооружений, пусть и за счет стран Европы, продолжают поступать разведданные от США.

25 ноября представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению президента страны Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО.

Позднее телеканал NBC сообщил, что Соединенные Штаты предупредили Украину о том, что больше не в состоянии обеспечить непрерывные поставки оружия и систем противовоздушной обороны (ПВО) для эффективной защиты ее инфраструктуры.

Ранее Зеленский призвал Запад не прекращать военную помощь Украине после удара ВС РФ.