В МИД оценили переговоры России и США по Украине

РФ готова к продолжению диалога с США по урегулированию на Украине

Россия готова к продолжению диалога с США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

По его словам, в этих контактах для Москва очень важно не отклоняться от пониманий, достигнутых в ходе российско-американского саммита на Аляске в августе этого года.

Касательно разных планов, — руководство России на этот счет сформулировало предельно ясный подход, добавил дипломат.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что СМИ слили «запись» разговора спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и помощника президента РФ Юрия Ушакова.