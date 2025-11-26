Ушаков заявил о фейках в утечках телефонных разговоров по Украине

Ушаков назвал недопустимыми утечки в СМИ данных по урегулированию на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал недопустимым утечки в СМИ информации о контактах РФ и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Это [публикации в СМИ] недопустимо, конечно, в таких отношениях, когда обсуждается действительно серьезнейший вопрос», — сказал представитель Кремля журналистам.

Ушаков подчеркнул, что некоторые утечки в СМИ носят фейковый характер, другие он отказался комментировать.

Также помощник Владимира Путина допустил, что созвонится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, чтобы обменяться мнениями по поводу утечки в СМИ якобы одного из их разговоров.

В этот же день, но чуть ранее, Ушаков заявил, что Россия не занимается «сливом» журналистам закрытых разговоров с иностранными политиками. Он рассказал, что часто разговаривает с Уиткоффом, но содержание этих контактов он не комментирует, поскольку они носят закрытый характер.

До этого агентство Bloomberg распространило информацию о документе неясного происхождения, в котором, как утверждается, Ушаков и Уиткофф обсуждали мирный план по Украине, который американцы якобы должны были «представить как свой».

Ранее Трамп прокомментировал слитые разговоры Уиткоффа и Ушакова.