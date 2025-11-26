В Кремле прокомментировали информацию о близком завершении конфликта на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что ситуация по Украине близка к мирному соглашению, являются преждевременными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подождите, пока преждевременно так говорить», — сказал Песков журналистам.

26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году.

До этого член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на Украине на условиях России в 2026 году. По его словам, результаты недавнего опроса говорят о том, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира.

В начале ноября Песков говорил, что число украинцев, которые готовы к прекращению конфликта с Россией на ее условиях, будет расти.

