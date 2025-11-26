На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали информацию о близком завершении конфликта на Украине

Песков: заявления о близком мирном соглашении по Украине преждевременны
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что ситуация по Украине близка к мирному соглашению, являются преждевременными. Об этом сообщает РИА Новости.

«Подождите, пока преждевременно так говорить», — сказал Песков журналистам.

26 ноября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что хотелось бы наблюдать завершение конфликта на Украине в 2025 году.

До этого член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на Украине на условиях России в 2026 году. По его словам, результаты недавнего опроса говорят о том, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира.

В начале ноября Песков говорил, что число украинцев, которые готовы к прекращению конфликта с Россией на ее условиях, будет расти.

Новость дополняется.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами