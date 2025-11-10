В Кремле ожидают роста числа украинцев, согласных на российские условия окончания СВО

Песков: число людей, согласных на окончание СВО на условиях РФ, будет расти

Число украинцев, которые готовы к прекращению конфликта с Россией на ее условиях, будет расти. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать появившуюся на Украине статистику, которая показала, что число граждан, согласных на условия РФ, резко выросло.

Он ответил, что в Кремле не знают, насколько можно доверять украинским опросам, но признают появление усталости украинцев от боевых действий.

«И, скорее всего, это устойчивая тенденция — количество таких людей будет расти и дальше», — добавил пресс-секретарь.

Накануне директор Института социологии Национальной академии наук Украины Евгений Головаха заявил общественной телерадиокомпании «Суспильне», что доля украинцев, согласных на российские условия окончания СВО, выросла вчетверо с 2022 года — с 4% до 16%. По его словам, речь о тех респондентах, которые готовы принять отказ Украины от вступления в НАТО, сокращение армии и потерю четырех регионов.

Ранее в Раде заявили, что Украина не сможет завершить конфликт с РФ на своих условиях.