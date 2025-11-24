На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде назвали возможную дату окончания СВО

Сенатор Пушков допустил окончание СВО на условиях России в 2026 году
Pavel Kashaev/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков допустил окончание специальной военной операции (СВО) на Украине на условиях России в 2026 году. Своим мнением он поделился в интервью Ura.ru.

По его словам, результаты недавнего опроса говорят о том, что 80% жителей Украины выступают за немедленное заключение мира.

Люди осознают, что зима на Украине может быть непростой, так как Вооруженные силы России целенаправленно атакуют энергетическую инфраструктуру республики, отметил Пушков.

В начале ноября военный корреспондент Александр Коц заявил, что специальная военная операция еще не началась, поэтому завершится нескоро, России следует готовиться к новым вооруженным конфликтам. По его мнению, после того как боевые действия на территории Украины завершатся, начнется конфликт с Польшей.

Ранее в Германии предостерегли Европу от новой войны с Россией.

