В Госдуме объяснили отказ Рубио встречаться с Каллас

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя информацию об отказе госсекретаря США Марко Рубио встречаться с главой евродипломатии Каей Каллас заявил, что в Белом доме не уважают руководство Евросоюза и Европарламента. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Политики США отказываются от встреч не только с Каллас. У ее закадычной подруги, будем ее так называть, Урсулы фон дер Ляйен тоже были проблемы со встречей с Трампом в Соединенных Штатах, куда она приехала вместе с европейскими лидерами», — сказал Чепа.

Он объяснил это тем, что «в Овальном кабинете не очень уважают политическое руководство Евросоюза и Европарламента и не особо считаются с его мнением». Политик предположил, что президент США Дональд Трамп и его команда будут придерживаться такой позиции и в будущем.

До этого газета Politico писала, что госсекретарь США Марко Рубио отказывается проводить официальные встречи с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее непростых отношений с администрацией президента Дональда Трампа.

