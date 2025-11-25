Рубио отказывается проводить встречи с Каей Каллас

Госсекретарь США Марко Рубио отказывается проводить официальные встречи с главой евродипломатии Каей Каллас из-за ее непростых отношений с администрацией президента Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico.

В конце ноября Каллас заявила, что уступки в переговорах должны быть только со стороны России.

Кроме того, по ее словам, у Европы есть «четкий план» по Украине на фоне новых предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт сообщила, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.