Политолог объяснил, о чем могли говорить в Абу-Даби делегации РФ и Украины

Политолог Пинчук: делегации РФ и Украины в Абу-Даби обсуждали демаркацию границ
Александр Кряжев/РИА Новости

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что делегация Украины во главе с начальником Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кириллом Будановым встретилась с российской переговорной группой в Абу-Даби.

По мнению эксперта, речь могла идти о линии разграничения. Он отметил, что именно органы военной разведки компетентны в данном вопросе.

«Они для этого и созданы. Для того, чтобы не просто что-то друг у друга в тылу выведывать. Но в первую очередь обладать достоверной информацией на поле боя. Потому и военная разведка, в отличие от политической, экономической и так далее», — пояснил Пинчук.

О встрече российской и украинской делегаций в Абу-Даби сообщил накануне портал Axios со ссылкой на источник.

По данным издания, изначально встреча российских и украинских военных разведок была запланирована «по другой теме». По какой именно, не уточняется. Однако планы сторон изменил приезд в Абу-Даби министра армии США Дэна Дрисколла.

Ранее Умеров сообщил о договоренностях с США по ключевым условиям мирного плана.

