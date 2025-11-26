Ушаков заявил, что в ОАЭ не обсуждали американский план урегулирования

В эмиратском Абу-Даби стороны РФ, США и Украины не обсуждали американский план урегулирования. Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, отрывок опубликован в его Telegram-канале.

«Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался», — сказал Ушаков.

Также помощник президента рассказал, что представители соответствующих служб, занимающиеся вопросом Украины, участвовали в переговорах России, США и Украины в Абу-Даби, директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина там не было. По словам Ушакова, представители спецслужб России и Украины в ходе встречи обсудили сложные, «щепетильные» вопросы, включая обмены пленными. Он добавил, что на переговорах также был «рояль в кустах». Так он прокомментировал присутствие министра армии США Дэна Дрисколла, который занимается «украинским досье».

