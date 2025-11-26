В Польше высказались о мирном плане США по Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: план США по Украине не обсуждался с Европой

Первоначальная версия плана США по урегулированию конфликта на Украине ни с кем в Европе не обсуждалась. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, чьи слова приводит телеканал TVN24.

«Мирный план ни с кем в Европе не обсуждался, и, я думаю, он вообще не обсуждался с большой частью американской администрации», — заявил Косиняк-Камыш.

По его мнению, план разрабатывала очень небольшая группа людей, близких к американскому лидеру Дональду Трампу. Он предположил, что речь идет о «нескольких» людях.

Министр также заметил, что сам черпает информацию о плане из СМИ.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

