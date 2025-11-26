На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России объяснили согласие Зеленского на мирный план Трампа

Политолог Дудаков: Зеленский готов подписать мирный план, чтобы задобрить Трампа
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский торопится подписать мирный план США, чтобы задобрить и склонить президента Дональда Трампа на свою сторону. Таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что Трамп ставил дедлайн до 27 ноября, однако позже появлялась информация, что срок может сдвинуться вправо. Эксперт не исключил, что Трамп хотел бы до Рождества разобраться с подписанием соглашения как минимум со стороны Украины.

«Но Зеленский сейчас торопится для того, чтобы попытаться не столько даже подстроиться под Трампа, сколько изменить его позицию, изменить пункты этого плана для того, чтобы они в большей степени удовлетворяли украинское лобби. Будем надеяться, что эта стратегия ничем положительным для Киева не закончится», — сказал Дудаков.

По его словам, переписанный под диктовку Киева мирный план будет неприемлемым для Москвы. Остается надеяться, что американцы будут отстаивать более реалистичный план, соответствующий интересам России, констатировал политолог.

До этого депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что президент США Дональд Трамп в контексте обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине больше не позволит украинскому президенту Владимиру Зеленскому на ходу менять позицию.

Ранее Трамп заявил о «близости» сделки по Украине.

