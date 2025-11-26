На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КТК возобновил отгрузку казахстанской нефти после атаки БПЛА

КТК: отгрузка нефти после атак БПЛА возобновлена
Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Возобновлена отгрузка нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после атак БПЛА . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Отгрузка нефти на морском терминале КТК после атак БПЛА в ночное время 24-25 ноября возобновлена в 00:00 мск 26.11.2025 года», — говорится в сообщении.

25 ноября в Минэнерго Казахстана уточнили, что получил повреждения административный корпус морского терминала. Там осуществляется контроль за работой всей трубопроводной системы Тенгиз — Новороссийск в России и Казахстане. Он был поврежден элементами боевой части БПЛА. При этом грузовые операции у выносных причальных устройств приостанавливались.

В ходе ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край ранения получили шесть жителей региона, повреждения — не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.

Ранее Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Токаев ситуацию с КТК.

