Рютте назвал главного гаранта безопасности Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал США главным гарантом безопасности Европы из-за предоставления континенту «ядерного зонтика». Его слова приводит газета El Pais.

«Все союзники одинаково дороги мне, я, конечно, ценю их всех одинаково. Но давайте будем честны: США являются безусловно крупнейшей военной державой в мире и главным гарантом безопасности в Европе благодаря своему ядерному зонтику», — сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, Вашингтон обладает огромным военным присутствием в Европе, в связи с чем все союзники по военному блоку равны, однако «некоторые равнее других».

30 октября президент США Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, объяснив свое решение действиями «других ядерных держав». Американский лидер пошел на такой шаг после того, как его российский коллега Владимир Путин объявил об испытании в РФ ракеты «Буревестник».

Ранее генсек НАТО предостерег от завышенных ожиданий вокруг мирного плана по Украине.