Генсек НАТО предостерег от завышенных ожиданий вокруг мирного плана по Украине

Генсек НАТО Рютте: мы все еще далеки от цели на пути к миру на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предостерег от чрезмерно завышенных ожиданий вокруг мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит газета El Pais.

По словам Рютте, предложенный план «содержит ряд важных элементов, но также и сложных, требующих дальнейшей проработки и переговоров».

«Мы все еще далеки от достижения нашей цели на пути к миру», — сказал генсек НАТО.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями. Он сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится с Владимиром Путиным.

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

Ранее стало известно о «хороших» переговорах Дрисколла с представителями России.