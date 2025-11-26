Путин рассказал о рекордном товарообороте России и Киргизии

Путин: товарооборот РФ и Киргизии в 2024 году вырос до рекордных $4,1 млрд

Товарооборот России и Киргизии в 2024 году вырос до рекордных $4,1 млрд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-киргизских переговоров, его слова приводит ТАСС.

«Россия — ведущий торгово-экономический партнер Киргизии, в прошлом году товарооборот увеличился на 13,6%, до рекордных $4,1 млрд», — отметил глава российского государства.

Путин в данный момент находится в Киргизии с государственным визитом. Он работает в Бишкеке до 27 ноября. У главы российского государства также запланированы встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер прилетел в Киргизию 25 ноября. У трапа Путина лично встретил Жапаров. В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

