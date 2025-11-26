Захарова: ИИ отказался бы заменить фон дер Ляйен или быть ассоциированным с ней

Искусственный интеллект (ИИ) не захотел бы заменять председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Об этом в эфире радио «Спутник» пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я думаю, что искусственный интеллект отказался бы быть ассоциирован в какой-либо степени с Урсулой фон дер Ляйен. Я думаю, что он бы проанализировал все и сказал, что нет, он в это не играет», — иронично заявила политик.

По словам Захаровой, фон дер Ляйен несколько десятилетий разрушает формировавшиеся в Европе устои и традиции.

До этого дипломат прокомментировала условия Евросоюза по достижению мира на Украине, которые назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что руководитель ЕК сказала, что «границы не могут быть изменены силой». При этом, по словам политика, территориальный вопрос Косово и перекройка границ Сербии не брались в расчет.

Вопрос возможного ограничения Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания конфликта Захарова назвала отказом суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. Она отметила, что Германия принимала подобные ограничения для себя, и фон дер Ляйен как немка должна это знать.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию документа писала, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня.

Ранее Захарова заявила о «политико-дипломатическом шоу» Европы вокруг Украины.