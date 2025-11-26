Журналисты сообщили об опустошении Ермака из-за возможной встречи Трампа и Путина

NYP: Ермак поник после сообщения Трампа о возможной встрече с Путиным

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак был опустошен из-за сообщения американского лидера Дональда Трампа о готовности встретиться с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским на завершающем этапе мирных переговоров. Об этом сообщила газета New York Post (NYP).

В издании уточнили, что глава Белого дома опубликовал сообщение в соцсети Truth Social, когда Ермак давал интервью NYP, в котором он говорил о надеждах, что Трамп и Зеленский подпишут совместный план урегулирования на Украине во время празднования Дня благодарения.

«Когда он прочитал все сообщение, Ермак поник, по-видимому, опустошенный новостью», — говорится в публикации.

Журналисты попросили политика отреагировать на эту информацию, на что тот попросил дать ему 24 часа, чтобы «оценить новую действительность». При этом Ермак выразил надежду, что Трамп может изменить свою позицию.

25 ноября Дональд Трамп в Truth Social заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным и Зеленским для завершения соглашения об урегулировании конфликта. Однако американский лидер подчеркнул, что встреча с российским президентом может состояться только в случае, если сделка будет находиться на заключительной стадии разработки. Одновременно Трамп поручил своему представителю Стиву Уиткоффу организовать встречу с Путиным в Москве.

