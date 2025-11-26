«Россия идет на уступки»: Трамп объявил о прогрессе в украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «идет на уступки» в переговорах по Украине и готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями. Он сообщил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе встретится с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Москва «идет на уступки» в переговорах по Украине. По его словам, Россия готова обсуждать прекращение боевых действий и отказ от контроля над большими территориями, однако территориальный вопрос остается «одним из самых сложных».

При этом он уточнил, что не ставит жестких сроков достижения соглашения. Трамп добавил, что его спецпосланник Стив Уиткофф на следующей неделе направится в Москву, где должен встретиться с Владимиром Путиным. Не исключено, что сопровождать его будет Джаред Кушнер — зять президента, которого Трамп назвал участником мирного процесса.

«Стив Уиткофф, возможно, поедет вместе с Джаредом. Я не уверен, что Джаред поедет, но он участвует в процессе [урегулирования], он умный парень, и они встретятся с президентом Путиным, думаю, на следующей неделе в Москве», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One.

Что подразумевается под «уступками»

По данным The Guardian, в обсуждаемой конфигурации речь идет о вариантах на тему территориального компромисса. В публикации газеты говорится, что в одном из недавних разговоров Уиткофф обсуждал вопрос возможного контроля России над Донецком и «территориальный обмен».

Reuters со ссылкой на украинских и американских собеседников пишет, что Киев считает приемлемой «общую логику» плана США, но любые территориальные пункты должны оставаться предметом особой чувствительности и подлежат обсуждению лично между Владимиром Зеленским и Трампом.

После консультаций в Женеве 23 ноября проект плана был переработан. Politico сообщало, что из него убрали прямые положения о передаче Донбасса России. Украина настаивает, что территориальные вопросы может обсуждать только президент Зеленский, и лишь при участии европейских партнеров.

Переговоры с Москвой и Киевом

Американская администрация выстраивает параллельные коммуникации с обеими сторонами конфликта. Ответственным за переговоры с украинским руководством был назначен министр армии США Дэн Дрисколл. Он уже представил Киеву обновленный вариант мирного плана. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтверждал, что проводил с ним консультации и ждет его повторного визита на этой неделе.

В то же время американские чиновники, по данным Le Monde, проводят интенсивные консультации с европейскими лидерами, стремясь синхронизировать позиции по проекту соглашения и снять опасения о том, что переговорный процесс развивается без полноценного участия ЕС и Украины.

Официальных подтверждений о готовности России к «уступкам» нет. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва «достигает целей вооруженным путем, но готова и к переговорам». По словам Путина, американский план «может стать основой», однако конкретного текста Москва еще не видела.

Глава МИД Сергей Лавров также говорил, что Россия ждет «ту версию документа», которую США считают актуальной после «завершения фаз согласования этого текста с европейцами и украинцами».