Захарова высказалась о спорах вокруг мирного плана Трампа по Украине

Захарова: инфошум раздувают, потому что эскалация кризиса пошла не по плану
Evgenia Novozhenina/Reuters

Инфошум вокруг мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта на Украине раздувают, потому что эскалация кризиса пошла не по плану «определенной части мирового закулисья». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

«По плану», вероятно, была эскалация украинского кризиса, еще большая мировая коррупция, уничтожение как можно большего количества людей, отметила дипломат.

Захарова выразила мнение, что западные страны, устраивая политико-дипломатические шоу, пытаются сорвать политико-дипломатическое урегулирование и манипулировать ситуацией в своих целях.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объявил о прогрессе в украинском урегулировании.

Переговоры о мире на Украине
