Стало известно о «хороших» переговорах Дрисколла с представителями России

Министр армии США Дэниел Дрисколл в понедельник и в течение всего вторника вел переговоры с российской делегацией о «достижении прочного мира на Украине», которые можно охарактеризовать как «хорошие». Об этом заявил его пресс-секретарь Джефф Толберт, чьи слова приводит Reuters.

«В конце понедельника и в течение всего вторника министр армии США Дрисколл и его команда вели переговоры с российской делегацией о достижении прочного мира на Украине. Переговоры идут хорошо, и мы сохраняем оптимизм», — заявил Толберт.

По его словам, Дрисколл регулярно информирует Белый дом по мере «продвижения этих переговоров».

Западные СМИ сообщили, что Дрисколл провел переговоры с российской делегацией в Абу-Даби 24 ноября. Очередная встреча состоится 25 ноября, «чтобы ускорить продвижение мирных переговоров» и «заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне». По информации Politico, Дрисколл представит сокращенный американский план по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле отказались комментировать эти данные и назвали ситуацию «информационной вакханалией». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

