В России ответили на слухи о планах нанести «космический удар» США

РФ создает Российскую орбитальную станцию (РОС) для научных исследований и технологического развития, а не нанесения «космического удара» США. Об этом заявил Герой РФ, командир отряда космонавтов «Роскосмос» Олег Кононенко в беседе с ТАСС.

«Тезис о том, что Россия наносит США «космический удар», я считаю такую риторику чрезмерно конфронтационной», — сказал Кононенко.

По мнению собеседника агентства, термин «космический удар» является спекулятивным и предполагает агрессивные намерения, когда как цель РОС совершенно иная.

В «Роскосмосе» сообщали, что РОС призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром РОС станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

До этого старший редактор по национальной безопасности в американском журнале The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что возможный запуск госкорпорацией «Роскосмос» четырех основных модулей для новой космической станции обеспечит России «беспрецедентный обзор жизненно важного стратегического региона». По мнению журналиста, такие планы РФ должны стать «тревожным звоночком» для США и сигналом, что они принимают участие в новой космической гонке, «в которой проигрывают».

