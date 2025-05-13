Названо преимущество российской орбитальной станции перед МКС

Разрабатываемая новая Российская орбитальная станция (РОС) получит источники энергии в несколько раз мощнее тех, что используются на Международной космической станции (МКС). Об этом ТАСС сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он отметил, что «проект по РОС намного выгоднее».

«Это не только новая орбита, которая очень важна с точки зрения [изучения] радиации, там еще и другие возможности по энергетике. Там почти на несколько порядков мощности будет больше, чем на МКС. Это будут солнечные батареи с высоким КПД.», — сказал Красников.

В январе генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев сообщил, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Российская орбитальная станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности, в том числе Северного морского пути.

Ранее ученые предложили способ почти бесконечной поддержки МКС на орбите.