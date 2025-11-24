На Западе заявили о лидерстве России в новой космической гонке

Возможный запуск госкорпорацией «Роскосмос» четырех основных модулей для новой космической станции обеспечит России «беспрецедентный обзор жизненно важного стратегического региона». Об этом в своей статье заявил старший редактор по национальной безопасности в американском журнале The National Interest Брэндон Вайхерт.

По его словам, такие планы РФ должны стать «тревожным звоночком» для США: Соединенные Штаты «совершенно не осознают, что они принимают участие в новой космической гонке, в которой проигрывают».

Автор публикации также отметил, что Россия, разместив новую пилотируемую космическую станцию на орбите, «со временем получит беспрецедентный охват каждой точки Земли».

В январе генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев заявлял, что запуск первого модуля российской орбитальной станции запланирован на декабрь 2027 года.

В «Роскосмосе» сообщали, что станция призвана стать базой отечественной пилотируемой космонавтики после того, как Международная космическая станция завершит свою работу. Ядром станции станет узловой модуль с шестью стыковочными портами, к которым присоединяются другие модули. Каждый из них можно будет заменить, чтобы продлить срок службы.

Российская орбитальная станция будет летать по полярной орбите с наклонением до 97 градусов, что даст обзор всей земной поверхности, в том числе Северного морского пути.

Ранее было названо преимущество российской орбитальной станции перед МКС.