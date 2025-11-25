В ЕС опасаются, что идея с кредитом Украине за счет активов РФ может рухнуть

Некоторые дипломаты в Евросоюзе опасаются, что идея с кредитом Украине за счет российских активов может провалиться из-за мирного плана США. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о «репарационном кредите», для которого лидеры ЕС планируют использовать €140 млрд. Идея была поставлена на паузу из-за возражений со стороны Бельгии, которая не захотела брать на себя всю ответственность за использование средств.

Некоторые дипломаты надеются, что давление со стороны президента США Дональда Трампа заставит Бельгию и другие страны ЕС, имеющие сомнения по поводу плана заморозки активов, присоединиться к нему. По словам официальных лиц, одна из идей, которая не исключается, — это использование части активов наряду с совместными облигациями ЕС или, возможно, прямыми финансовыми взносами от правительств ЕС.

«Однако некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея репарационного кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если в окончательном проекте мирного соглашения будет содержаться ссылка на использование тех же средств», — говорится в материале.

Первоначальный план США предполагал использование активов РФ в инвестиционной кампании на Украине (половина выручки должна была пойти Вашингтону), но европейцы отвергли эту идею.

Politico отмечает, что после того, как санкции против России будут сняты, бельгийский финансовый депозитарий Euroclear, хранящий замороженные активы, может оказаться вынужденным перевести деньги обратно в Москву.

Ранее Мерц заявил, что финансовые аспекты плана США по Украине «неприемлемы».