В Раде предупредили о нежелании Трампа «играть в игру» с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в контексте обсуждения мирного плана по урегулированию конфликта на Украине больше не позволит украинскому президенту Владимиру Зеленскому на ходу менять позицию. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Анна Скороход, передает РИА Новости.

По мнению парламентария, больше Трамп не станет «играть в игру», когда они с Зеленским о чем-то договорились, а потом тот едет Великобританию, Францию или Германию, обсуждает что-то с лидерами тех стран и возвращается с абсолютно другой позицией.

На прошлой неделе США предложили план по украинскому урегулированию, состоящий из 28 пунктов. Документ вызвал недовольство на Украине и в Европе.

23 ноября США и Украина провели в швейцарском Женеве консультации по мирному плану Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время конфликта. При этом он отметил, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп объявил о прогрессе в украинском урегулировании.