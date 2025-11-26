На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии заговорили о слабости Зеленского

Spectator: политический капитал Зеленского сильно истощен из-за нового плана США
Louisa Gouliamaki/Reuters

Политические позиции украинского лидера Владимира Зеленского на фоне обсуждения плана США по урегулированию конфликта серьезно истощены. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Политический капитал Зеленского серьезно истощен», — говорится в публикации.

Автор статьи добавил, что ситуация на поле боя также складывается не в пользу президента Украины. По его мнению, эти факторы свидетельствуют о том, что Россия может добиться победы в конфликте несколькими путями, что является серьезным преимуществом. Особенно на фоне того, что Зеленский и европейские партнеры Киева отвергают мирные инициативы, пишет издание.

До этого президент России Владимир Путин на совещании Совета безопасности оценил новый мирный план США по Украине. Глава государства заявил, что Москва получила этот документ по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. По его мнению, он может быть положен в основу окончательного урегулирования конфликта.

При этом Путин отметил, что Вашингтон не обсуждает напрямую с Москвой мирный план по Украине, поскольку Киев против. Несмотря на это, Россия готова к мирному решению, подчеркнул лидер.

Ранее в США заявили об агонии Зеленского.

Новости Украины
