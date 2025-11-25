Украинский лидер Владимир Зеленский на фоне обсуждения мирного плана США по Украине находится в агонии. Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.

«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — подчеркнул он.

Сакс обратил внимание на то, что украинский лидер больше переживает за помощь Киеву со стороны Запада, чем за солдат ВСУ.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.