RS: Рубио отказался от встречи с Каллас в Женеве из-за ее некомпетентности

Государственный секретарь США Марко Рубио отказался встречаться с главой дипломатии Евросоюза Каей Каллас в Женеве на переговорах по Украине из-за ее некомпетентности. Об этом пишет журнал Responsible Statecraft.

По словам автора статьи, «это вопиющее дипломатическое пренебрежение», подчеркивающее «глубокую некомпетентность» Каллас как «воплощения максималистской позиции», которая заключается, по ее собственным словам, исключительно в «ослаблении России и поддержке Украины». Это свидетельствует о том, что если глава европейской дипломатии неспособна договориться о мире, то она — не дипломат, а препятствие на пути к миру, отмечается в публикации.

Накануне издание Politico сообщило, что Рубио отказывается проводить официальные встречи с Каллас из-за ее непростых отношений с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

22 ноября глава дипломатии ЕС заявила, что уступки в переговорах должны быть только со стороны России.

Ранее Каллас окрестили «позором Европы».