Каллас решила, что уступки в переговорах должны быть только со стороны России

У России «нет права» требовать уступок со стороны Украины в рамках переговоров. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Sky News.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но важно то, как она закончится. Россия не имеет законного права требовать каких-либо уступок от страны, в которую она вторглась. Это очень опасный момент для всех нас», — сказала она.

21 ноября Каллас заявила, что у Европы есть «четкий план» по Украине на фоне новых предложений президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ от НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.

Ранее в МИД России заявили, что Украина усиливает удары перед переговорами.